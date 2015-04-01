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债券 | 2015年 4月 2日 星期四 00:00 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，因美国数据疲弱拖累美元下跌

路透约翰内斯堡4月1日 - 南非兰特兑美元周三上扬最多1.4%，此前美国经济数据弱于预期，令投资者推迟对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间的押注。

兰特兑美元触及11.9615兰特的日内高位，此为上周五来最高，令兰特成为路透追踪的一篮子25种新兴市场货币中表现第三好的货币，仅落后是俄罗斯卢布和巴西雷亚尔。

在1527GMT，兰特兑美元 报11.9670兰特，较周二收盘价12.1325兰特上涨1.36%。

美元兑主要货币下跌，因美国制造业数据令人失望，令投资者押注美联储可能最早只会在今年底前升息。(完)
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