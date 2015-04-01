南非汇市：兰特兑美元上涨，因美国数据疲弱拖累美元下跌

欧元债市：德法公债利差收窄，法国大选前马克龙电视辩论的表现安抚市场
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透约翰内斯堡4月1日 - 南非兰特兑美元周三上扬最多1.4%，此前美国经济数据弱于预期，令投资者推迟对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间的押注。
兰特兑美元触及11.9615兰特的日内高位，此为上周五来最高，令兰特成为路透追踪的一篮子25种新兴市场货币中表现第三好的货币，仅落后是俄罗斯卢布和巴西雷亚尔。
在1527GMT，兰特兑美元 报11.9670兰特，较周二收盘价12.1325兰特上涨1.36%。
美元兑主要货币下跌，因美国制造业数据令人失望，令投资者押注美联储可能最早只会在今年底前升息。(完)
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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