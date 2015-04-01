金属期市：期镍从近六年低位反弹，期锡下滑

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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* 3月中国官方PMI小升至50.1
* 中国保税仓库镍溢价上升15美元，受低吸买盘提振
* 期锡触及2010年6月来最低水平
路透伦敦4月1日 - 期镍周三从近六年最低水平反弹，因一些押注价格下跌的投资者获利了结，但对中国经济成长的忧虑拖累其他基本金属表现。
期镍价格一直螺旋式下挫，因担心不锈钢消费乏善可陈，且伦敦金属交易所(LME)镍库存处于纪录高位。
对冲基金大量卖出是期镍价格近期下滑的原因，期镍本年迄今下跌约17%。但一些投资者周三买入，以锁定部分获利。
LME三个月期镍 收盘时在场内交易中没有成交，最后买入价报每吨12,705美元，上涨2.5%，稍早触及六年低位12,310美元。周二大跌3.8%。
“有一些了结获利和回补空头，但只是小规模的。我个人感觉是期镍价格未来几个月将进一步走低，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann说。
他说，基本技术分析图表显示，下一道主要支撑位在2005年低位大约11,400美元。
实货需求也支持镍价。中国保税仓库镍溢价上升15美元，至每吨115美元。
数据显示，3月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.1，在连续两个月低于荣枯线后又回升到50关口上方，路透调查的预估中值为49.7，上月为49.9。 该数据最初支持基本金属。
但其他基本金属走势震荡，跌至平盘之下，因投资者聚焦在中国制造业和服务业数据的细节。
期锡 收跌0.2%，报每吨16,575美元，盘中跌至2010年6月来最低16,389美元。
期铜 收盘基本持稳，小涨0.1%，报每吨6,045美元。期铝 收跌0.5%，报每吨1,777美元。
期锌 收盘时没有成交，最后买入价上扬1.1%，报每吨2,103美元。期铅 攀升1.8%，收报每吨1,854美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。