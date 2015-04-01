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债券 | 2015年 4月 2日 星期四 01:50 BJT

欧元债市：德债需求强劲，欧洲央行购债计划盖过经济复苏迹象

路透伦敦4月1日 - 德国周三以创纪录的低收益率发售五年期公债，
且较长期德债收益率也跌至历来低点，因一些投资者押注欧洲央行购债计
划将盖过欧元区经济复苏迹象。
    
    成长和通胀数据显示欧元区经济普遍复苏的迹象，这将推高欧元区公
债收益率。但分析师称，投资者聚焦在欧洲央行购债计划上。
    
    尽管欧洲央行购买德债的步伐预计是每月买入超过110亿欧元，但符
合欧洲央行购债条件的公债供应不断下降，因公债收益率降至-0.20%的央
行下限之下。
    
    周三公布的调查显示，3月整体欧元区制造业活动增速较最初公布的
强劲。消费者物价也可能很快开始上升。
    
    德国周三发售约34亿欧元在2020年4月到期的公债，平均收益率为-0.
10%。
    
    所有七年期以下的德国公债收益率都为负。实际上，投资者是贴钱借
钱给德国。
    
    在二级市场，10年期德债 收益率降至纪录低位0.152%
。
    
    “投资者知道，欧洲央行不得不买入很多德债，所以他们确定他们可
以卖出在标售中购买的德债，”KBC策略师Piet Lammens说。
    
    希腊10年期公债收益率升27个基点，报11.94%。葡萄牙、意大利和西
班牙等低评级欧元区公债收益率下滑1-2个基点不等。(完)
    
  　　
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