芝加哥期市：CBOT小麦期货急升，受助于回补空头

标题新闻：亚特兰大联储将美国第二季成长年率预估调降至4.2%，因汽车销售下降抵消库存增加
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路透芝加哥4月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上涨， 指标5月软红冬麦合约劲升3.4%，受助于回补空头，交易商称。 持有大量小麦空仓的投机者利用周二小麦价格下跌3.5%的机会出脱部 份空头仓位。 CBOT-5月小麦升穿50日移动均线阻力位，引发技术性买入。 分析师预计美国农业部周四将公布，在截至3月26日该周，出口销售 旧作小麦100,000-300,000吨，出口销售新作小麦50,000-200,000吨。 CBOT-5月小麦期货 结算价上涨16-3/4美分，报5.28-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为137,014口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。