版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 2日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货急升，受助于回补空头

路透芝加哥4月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上涨，
指标5月软红冬麦合约劲升3.4%，受助于回补空头，交易商称。
    
    持有大量小麦空仓的投机者利用周二小麦价格下跌3.5%的机会出脱部
份空头仓位。
    
    CBOT-5月小麦升穿50日移动均线阻力位，引发技术性买入。
    
    分析师预计美国农业部周四将公布，在截至3月26日该周，出口销售
旧作小麦100,000-300,000吨，出口销售新作小麦50,000-200,000吨。
               
    CBOT-5月小麦期货 结算价上涨16-3/4美分，报5.28-1/2美元。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为137,014口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐