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市场报道 | 2015年 4月 2日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：大豆期货收涨1.6%，延续昨日农业部报告引发的涨势

路透芝加哥4月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨1.6
%，延续周二美国农业部报告引发的涨势。该报告预估的美国大豆种植面
积小于预期。
    
    在指标CBOT-5月大豆合约升穿30日、40日和50日移动均线阻力位后，
买盘加速。
   
    CBOT近月大豆期货 在周三触及3月12日来最高位。 
   
    豆粕和豆油也收涨。
    
    原油价格上涨，为大豆市场助力。
    
    分析师预计，美国农业部周四早上的报告将显示最新一周出口销售15
0,000-300,000吨旧作大豆，出口销售0-100,000吨新作大豆。
        
    5月大豆期货合约 收升16-1/2美分，报每蒲式耳9.89-3/4美元。
    
    5月豆粕合约 收高5.1美元，报每短吨331.9美元。5月豆油合约
 收升0.30美分，报30.69美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为279,375口，豆粕为99,689口，豆油为87,
286口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>



 (编译 利棣儿；审校 母红)
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