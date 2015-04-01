芝加哥期市：大豆期货收涨1.6%，延续昨日农业部报告引发的涨势

路透芝加哥4月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨1.6 %，延续周二美国农业部报告引发的涨势。该报告预估的美国大豆种植面 积小于预期。 在指标CBOT-5月大豆合约升穿30日、40日和50日移动均线阻力位后， 买盘加速。 CBOT近月大豆期货 在周三触及3月12日来最高位。 豆粕和豆油也收涨。 原油价格上涨，为大豆市场助力。 分析师预计，美国农业部周四早上的报告将显示最新一周出口销售15 0,000-300,000吨旧作大豆，出口销售0-100,000吨新作大豆。 5月大豆期货合约 收升16-1/2美分，报每蒲式耳9.89-3/4美元。 5月豆粕合约 收高5.1美元，报每短吨331.9美元。5月豆油合约 收升0.30美分，报30.69美分。 今日CBOT大豆预估成交量为279,375口，豆粕为99,689口，豆油为87, 286口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)