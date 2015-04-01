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市场报道 | 2015年 4月 2日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬1.5%，因小麦市场急升

路透芝加哥4月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上扬1.5
%，从昨日录得九个月来最大单日跌幅中反弹，交易商称，小麦价格急升
为玉米提供支持。

    交投最活跃的CBOT-5月玉米 稍早跌至3月20日来最低，之后上涨
，且在尾盘扩大涨幅。玉米上涨，跟随小麦期货录得逾3%的涨势一致，因
投资回补空头。
    
    玉米价格升幅受限，因周二美国农业部报告显示美国计划种植面积和
现有玉米库存超预期。
    
　　5月玉米合约 涨5-1/2美分，报3.81-3/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为404,690口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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