芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬1.5%，因小麦市场急升

路透芝加哥4月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上扬1.5 %，从昨日录得九个月来最大单日跌幅中反弹，交易商称，小麦价格急升 为玉米提供支持。 交投最活跃的CBOT-5月玉米 稍早跌至3月20日来最低，之后上涨 ，且在尾盘扩大涨幅。玉米上涨，跟随小麦期货录得逾3%的涨势一致，因 投资回补空头。 玉米价格升幅受限，因周二美国农业部报告显示美国计划种植面积和 现有玉米库存超预期。 5月玉米合约 涨5-1/2美分，报3.81-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为404,690口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)