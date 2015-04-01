纽约期市：原糖和可可期货上涨，因基金资金在本季首日流入市场

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透纽约/伦敦4月1日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三录得近两个月来最大单日涨幅，因巴西雷亚尔上涨，以及在新一季第一个交易日投机者资金涌入表现落后的商品市场。
ICE可可期货上扬，也受益于资金流入。阿拉比卡咖啡期货因雷亚尔走强而上涨，但尾盘缩减涨幅。
“第二季有新资金流入市场，”NickJen Capital合作伙伴Nick Gentile说。
“很多人作空商品，今日他们都涌进来。”
近月原糖期货 受流入资金推动，上涨0.39美分，或3.3%，收报12.32美分，此为6月1日来最大单日涨幅，成交放量。
5月白糖合约 收高2.70美元，或0.8%，报每吨358.10美元。
纽约5月可可期货 收涨49美元，或1.8%，报每吨2,748美元。伦敦5月可可期货 收升19英镑，或1%，报每吨1,920英镑。
5月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.95美分，或1.5%，报每磅1.3485美元，此前升至1.3980美元高位。5月罗布斯塔咖啡期货 收高21美元，或1.2%，报每吨1,750美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。