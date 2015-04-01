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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 03:06 BJT

纽约期市：原糖和可可期货上涨，因基金资金在本季首日流入市场

路透纽约/伦敦4月1日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三录得近两个月来最大单日涨幅，因巴西雷亚尔上涨，以及在新一季第一个交易日投机者资金涌入表现落后的商品市场。

ICE可可期货上扬，也受益于资金流入。阿拉比卡咖啡期货因雷亚尔走强而上涨，但尾盘缩减涨幅。

“第二季有新资金流入市场，”NickJen Capital合作伙伴Nick Gentile说。

“很多人作空商品，今日他们都涌进来。”

近月原糖期货 受流入资金推动，上涨0.39美分，或3.3%，收报12.32美分，此为6月1日来最大单日涨幅，成交放量。

5月白糖合约 收高2.70美元，或0.8%，报每吨358.10美元。

纽约5月可可期货 收涨49美元，或1.8%，报每吨2,748美元。伦敦5月可可期货 收升19英镑，或1%，报每吨1,920英镑。

5月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.95美分，或1.5%，报每磅1.3485美元，此前升至1.3980美元高位。5月罗布斯塔咖啡期货 收高21美元，或1.2%，报每吨1,750美元。(完)

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