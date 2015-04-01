美国债市：公债价格上涨，因民间就业报告意外疲弱

欧元债市：德法公债利差收窄，法国大选前马克龙电视辩论的表现安抚市场
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
( )
* 就业数据弱于预期
* 长债价格上涨逾一个大点
* 10年期公债收益率跌至1.9%以下
路透纽约4月1日 - 美国公债价格周三攀升，指标10年期公债收益率跌至1.9%以下，弱于预期的就业报告巩固了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缓慢升息的观点。
许多外国投资者青睐的30年期公债 价格跳升，汤森路透数据显示，价格最新上涨1-12/32，收益率报2.4776%。
公债在周三早上攀升，当时民间就业服务机构ADP Employer Services公布美国3月民间就业人数增加18.9万人，低于分析师预期的增加22.5万人。
该报告可能预示周五出炉的月度非农就业报告疲弱。
“市场为周五非农就业报告作准备，”Wilmington Trust固定收益投资组合经理Wilmer Stith说。“ADP报告有些令人失望。全球利率也在较低水平，该报告提振了美国公债上涨。”
ADP就业数据令美股受压。
周三公布的其他经济报告，包括上月汽车销售有好有坏和美国供应管理协会(ISM)制造业指数触及22个月低位，也引发公债买盘。
“市场焦点更多的在第一季经济成长疲弱，不是那么关注通胀和就业，尽管我们预计就业报告将再次显示就业市场强劲，”法国兴业银行美国利率策略师Subadra Rajappa说。
汤森路透数据显示，10年期公债 最新上涨18/32，收益率报1.8711%。稍早，该收益率跌穿1.86%阻力位，至1.852%日内低位。
欧洲央行继续购债以寻求提振欧元区经济，令德国10年期公债 收益率周三低见0.152%。
对美联储政策变动反应尤为敏感的美国五年期公债价格 最新上涨7/32，收益率报1.3296%，此为2月6日来首见的水平。机构投资者认为，周五公布的非农就业报告对研判美国经济前景尤其重要，因国内生产总值(GDP)等近几周公布的美国经济数据良莠不齐。(完)
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选