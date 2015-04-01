国际油市：油价跳涨，因美国原油产量下降且伊朗核会谈仍在继续

* 美国原油跳升5%，布兰特原油上涨约4%，结束连跌三日的頽势

* 美国原油产量下跌，为1月底以来首周下降

* 最新一周美国原油库存增加480万桶，接近预估

* 伊朗核会谈仍在进行

路透纽约4月1日 - 油价周三上涨多达5%，结束连跌三日的頽势，因美国原油产量在两个月来首次下降，且美国政府公布的最新一周原油库存增幅没有原先担心的多。

市场焦点从伊朗核会谈转到美元，因美元周三回落。自上周五以来，伊朗核会谈抑压油价表现。美元走低，令原油等美元计价的商品对持有其他货币的投资者来说更有吸引力。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，在截至3月27日该周，美国原油日产量下降0.4%，至940万桶，为1月底以来首周下降。

EIA称，上周美国原油库存增加480万桶，至4.714亿桶，连续第12周触及纪录高位。

路透调查显示，分析师平均预期上周美国原油库存增加420万桶，一些分析师原本担心升幅更大，因美国石油协会(API)周二称上周美国原油库存增加520万桶。

“无论如何，原油生产数据更重要，因它显示期待以久的原油产量下降的趋势即将开始，美国钻井平坦数量下降导致原油产量减少，”Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow说。

美国原油期货 收涨2.49美元，或5.2%，报每桶50.09美元。

布兰特原油 收高1.99美元，或3.6%，报57.10美元。