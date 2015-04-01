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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 06:10 BJT

《日本重要政经日程》--4月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    4月1日(三)
    
    2350 - 日本央行季度企业通胀预期调查
    
    2350 - 一周资本流动数据
    
    4月2日(四)
    
    0120 - 标售三个月期贴现国库券
    
    0130 - 标售10年期公债
    
    0430 - 经济产业省公布4-6月粗钢产量展望
    
    0430 - 日本央行家庭信心调查
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
          
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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