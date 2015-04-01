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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 06:19 BJT

****日韩经济指标预测--4月2日-4月9日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值       前值   
 
    3月30日当周
    
    4月1日(三)
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            2月         --    盈余107.3
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周         --    买超7,655
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --    卖超3,528
    
    4月2日(四)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          3月         --      3,623.7 
    
    4月3日(五)
    暂无重要经济数据。
    
    4月6日当周
    
    4月6日(一)
    0500 日本同时指标(较前月)                         2月         --          +2.4
             领先指标(较前月)                                     --          -0.2
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         3月         --        12,511 
    
    4月7日(二)
    2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆)               2月         --       盈余614
    
    4月8日(三)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)    2月         --         +8.2%
    0500 日本服务业景气判断指数                       3月         --          50.1
    
    4月9日(四)
     --  韩国央行利率决议                             4月         --         1.75%
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                 3月         --         +2.5%(完)
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