日韩经济指标预测--4月2日-4月9日****

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月30日当周 4月1日(三) 2300 韩国经常帐(亿美元) 2月 -- 盈余107.3 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超7,655 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,528 4月2日(四) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,623.7 4月3日(五) 暂无重要经济数据。 4月6日当周 4月6日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -- +2.4 领先指标(较前月) -- -0.2 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 12,511 4月7日(二) 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 2月 -- 盈余614 4月8日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 2月 -- +8.2% 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 50.1 4月9日(四) -- 韩国央行利率决议 4月 -- 1.75% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 3月 -- +2.5%(完)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。