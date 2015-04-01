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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 06:26 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 32.23 +0.07 +0.22 973186

搜狐 53.74 +0.41 +0.77 189785

网易 107.06 +1.76 +1.67 354284

百度 211.07 +2.67 +1.28 2559555

台湾

台湾积体电路 23.23 -0.25 -1.06 2477727

联电 2.38 -0.06 -2.46 90944

日月光 7.13 -0.07 -0.97 206687

硅品精密 8.11 -0.07 -0.86 929183

和信超媒体 0.76 -0.01 -1.29 38841

友达 5.00 -0.01 -0.20 222957

中华电信 31.93 -0.14 -0.44 67910

台湾国际航电 47.07 -0.45 -0.95 1174328

香港

中国移动 65.32 +0.29 +0.45 201334

中国联通 16.20 +0.94 +6.16 142906

中国电信 65.73 +1.39 +2.16 6396

中芯国际 4.96 +0.23 +4.86 55506

电讯盈科 6.19 +0.19 +3.17 2427

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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