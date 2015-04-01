《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月1日

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 32.23 +0.07 +0.22 973186
搜狐 53.74 +0.41 +0.77 189785
网易 107.06 +1.76 +1.67 354284
百度 211.07 +2.67 +1.28 2559555
台湾
台湾积体电路 23.23 -0.25 -1.06 2477727
联电 2.38 -0.06 -2.46 90944
日月光 7.13 -0.07 -0.97 206687
硅品精密 8.11 -0.07 -0.86 929183
和信超媒体 0.76 -0.01 -1.29 38841
友达 5.00 -0.01 -0.20 222957
中华电信 31.93 -0.14 -0.44 67910
台湾国际航电 47.07 -0.45 -0.95 1174328
香港
中国移动 65.32 +0.29 +0.45 201334
中国联通 16.20 +0.94 +6.16 142906
中国电信 65.73 +1.39 +2.16 6396
中芯国际 4.96 +0.23 +4.86 55506
电讯盈科 6.19 +0.19 +3.17 2427
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 张涛；审校 李爽)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。