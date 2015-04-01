《焦点》希腊提交最新改革计划清单，并承诺按时向IMF还钱

德国时代周报报导，希腊劳工部长斯科勒蒂斯称，齐普拉斯拟于下周出访俄罗斯，“看我们与俄罗斯的悠久邦谊能否扩展到新的层次”。

“我们愿意留在欧洲这艘大船上，”报导援引斯科勒蒂斯的讲话称，“但如果船长把我们推下船，我们就要尽力去游泳。”

但斯科勒蒂斯表示，希腊只会透露，如果“到了穷途末路的地步”，俄罗斯可能发挥什么作用。

稍早经济部长史塔沙基斯称，他预计下周将就希腊提交的一揽子改革计划与金主达成一致，以促使其拨付剩余的救助基金。

“我认为下周会达成协议，会在(希腊东正教)复活节那周完成，”他对Skai电视台表示。

希腊提出的改革计划清单包括出租14个地区机场、出售希腊最大的港口比雷埃夫斯港，以在今年筹到15亿欧元资金，不过政府部长们对港口出售问题看法不一。