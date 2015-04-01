《焦点》美国3月新车需求回暖，但六大车厂销售情况好坏不一

福特汽车 和日产汽车 销售超过预期，但仍较上年同期下降。福特销售下降3.4%至235,929辆，日产销售下降2.7%至145,085辆。

通用汽车 和本田汽车 表现不及预期，且销售双双下降。其中通用下降2.4%至249,875辆，本田下降5.3%至126,293辆。

3月美国国内豪华汽车销售疲软，但全尺寸林肯领航者(Navigator)和凯迪拉克Escalade运动型车(运动休旅车，SUV)显然除外。

而同期外国豪华品牌汽车销售大多同比增长1-20%。

福特和雪佛兰扩大对全尺寸皮卡的支持，经销商对2015年款车型提供的折扣高达9,000美元，对2014年款至少折让12,000美元。

尽管大幅降价，但福特畅销款F系列皮卡汽车3月销量下降近5%。通用旗下雪佛兰Silverado销售则增长7%。

分析师称，汽车成交价格提高，反映了3月消费者信心上升。TrueCar估计，3月新车均价升至32,201美元，比上年同期提高2.1%。(完) (编译 张涛/戴素萍/李爽 审校 王兴亚/徐文焰/王丽鑫)