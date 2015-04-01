澳新经济指标预测--4月2日-4月9日****

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月30日当周 4月1-2日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 3月 -- 持平 4月2日(四) 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 2月 逆差13 逆差9.8 商品/服务进口(较前月) -- +3.0% 商品/服务出口(较前月) -- +1.0% 4月3日(五) 耶稣受难日市场休市。 4月6日当周 4月6-7日 2330 澳洲AIG服务业指数 3月 -- 51.7 4月7日(二) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 3月 -- +8.1% 网上招聘广告 -- +0.7% 0130 澳洲零售销售(较上月) 2月 -- +0.4% 0430 澳洲央行利率决定 4月 -- 2.25% 4月8-9日 2330 澳洲AIG建筑指数 3月 -- 44 4月9-13日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 3月 -- +0.8% (较上年同期) -- +6.1% (完)
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。