《综述》美国务卿克里同意延长伊朗核问题谈判，法国外长去而复返

标题新闻：德国财长朔伊布勒称欧盟不会惩罚英国退欧，但退欧后就不能享受欧盟的权利
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**混乱，分歧**
错过3月31日的截止日期后，各国代表周三凌晨在混乱、分歧、不和谐的气氛中结束了谈判。
克里和史坦迈尔都宣称打算在洛桑再待一个晚上，希望能取得更大进展。
“我们继续取得进展，但尚未达成政治共识。所以，国务卿克里将在洛桑至少待到周四上午继续谈判，”克里发言人Marie Harf表示。
一名法国官员周三晚间表示，法国外长法比约斯已决定重返洛桑继续参加谈判，但称这并不一定说明谈判已接近达成协议。
各方均称这场谈判十分脆弱。在回答记者有关谈判是否可能破裂的问题时，德国外长史坦迈尔回答说，“当然。”
“无论是谁谈判，都必须接受谈判破裂的可能，”他说，“但我要说，鉴于瑞士洛桑谈判已让(各方观点)趋于接近，如果无视达成协议的可能性，是不负责任的。”
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