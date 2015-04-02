《综述》美国务卿克里同意延长伊朗核问题谈判，法国外长去而复返

他表示将视谈判进展，在周四上午考虑进一步的行程安排。他指出，周三稍晚料能拟定新提案和建议，但应由伊朗负责提出。

伊朗外长扎里夫告诉记者，该让步的是六大国，而不是伊朗。

“谈判进展和成功与否取决于另一方的政治意愿...他们在这方面一直有问题。”他对记者表示。

白宫发言人欧内斯特在华府告诉记者，“是到伊朗该做些决定的时候了。”他再次警告称，如果洛桑谈判没能达成政治框架协议，美国准备在6月30日最后期限前退出谈判。

但随着大国谈判代表周三再度与扎里夫会面，伊朗乐观认为已接近达成初步协议。俄罗斯的看法也是如此。俄罗斯是六大国中比较同情伊朗的主要国家。

伊朗高级谈判代表Abbas Araqchi告诉国家电视台，伊朗希望周三晚上能结束谈判；并表示他预计谈判各方将发表联合声明，宣布“谈判取得进展，并已就关键议题达成解决办法。我们将把解决办法落到书面。”

西方官员对Araqchi的乐观有所怀疑。