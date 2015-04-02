《综述》美国务卿克里同意延长伊朗核问题谈判，法国外长去而复返

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
他表示将视谈判进展，在周四上午考虑进一步的行程安排。他指出，周三稍晚料能拟定新提案和建议，但应由伊朗负责提出。
伊朗外长扎里夫告诉记者，该让步的是六大国，而不是伊朗。
“谈判进展和成功与否取决于另一方的政治意愿...他们在这方面一直有问题。”他对记者表示。
白宫发言人欧内斯特在华府告诉记者，“是到伊朗该做些决定的时候了。”他再次警告称，如果洛桑谈判没能达成政治框架协议，美国准备在6月30日最后期限前退出谈判。
但随着大国谈判代表周三再度与扎里夫会面，伊朗乐观认为已接近达成初步协议。俄罗斯的看法也是如此。俄罗斯是六大国中比较同情伊朗的主要国家。
伊朗高级谈判代表Abbas Araqchi告诉国家电视台，伊朗希望周三晚上能结束谈判；并表示他预计谈判各方将发表联合声明，宣布“谈判取得进展，并已就关键议题达成解决办法。我们将把解决办法落到书面。”
西方官员对Araqchi的乐观有所怀疑。
“我认为我们有协定的广泛框架，但仍有些关键议题待商榷。”英国外交大臣夏文达告诉英国广播公司(BBC)。(完) (编译 郑茵/秦德兴/王颖/张若琪 审校 徐文焰/张涛)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)