版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 07:24 BJT

标题新闻：俄罗斯仍预测2015年GDP下降3%明年增长2.3%，假设今明两年平均油价分别为50和60美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐