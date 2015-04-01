金砖国家：4月1日股汇市收盘纵览

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月1日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.86%或8.36点，报982.93点。
中国股市：沪综指收升1.7%至逾七年新高，中小盘股表现强势领涨大盘
中国汇市：人民币连三日收升续创两周新高，官方PMI向好提振做多情绪
香港股市：上涨，受中国PMI数据提振；初创股飙升
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 大幅收高2.29%，报52,321.76点，受巴西国家石油公司(Petrobras)优先股及Itau Unibanco等银行股涨势提振。
巴西汇市：巴西雷亚尔涨近1%。投资者乐观地认为，巴西总统罗塞夫政府的财政撙节措施，来自议员的阻力将会减少。雷亚尔亦因此获得支撑。雷亚尔兑美元收报3.1718/25，周二报3.1897/09。
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南非股市：微幅收高，受电信运营商MTN Group 涨势带动，指标Top-40绩优股指数 升0.2%，报46,128点；综合指数 上扬0.2%，报52,281点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因美国数据疲弱拖累美元下跌
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印度股市：收高，创下四周来首次周线上涨，且创下1月23日当周以来最大涨幅，因银行股在央行政策检视前上扬。指标BSE指数 升1.08%，报28,260.14点，本周周线升2.9%；NSE指数 涨1.1%，周线升2.9%，这是1月23日当周以来最大涨幅。市场周四和周五因公众假期休市。
印度汇市：休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨3.41%，报910.410点；MSCI明晟俄罗斯指数 升3.31%，报496.19点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨1.02%至57.610卢布；卢布兑欧元 升0.78%至61.975卢布。(完) (整理 于春红; 审校 戴素萍)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。