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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 07:58 BJT

金砖国家：4月1日股汇市收盘纵览

路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月1日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.86%或8.36点，报982.93点。

中国股市：沪综指收升1.7%至逾七年新高，中小盘股表现强势领涨大盘

中国汇市：人民币连三日收升续创两周新高，官方PMI向好提振做多情绪

香港股市：上涨，受中国PMI数据提振；初创股飙升

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 大幅收高2.29%，报52,321.76点，受巴西国家石油公司(Petrobras)优先股及Itau Unibanco等银行股涨势提振。

　　巴西汇市：巴西雷亚尔涨近1%。投资者乐观地认为，巴西总统罗塞夫政府的财政撙节措施，来自议员的阻力将会减少。雷亚尔亦因此获得支撑。雷亚尔兑美元收报3.1718/25，周二报3.1897/09。

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南非股市：微幅收高，受电信运营商MTN Group 涨势带动，指标Top-40绩优股指数 升0.2%，报46,128点；综合指数 上扬0.2%，报52,281点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因美国数据疲弱拖累美元下跌

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印度股市：收高，创下四周来首次周线上涨，且创下1月23日当周以来最大涨幅，因银行股在央行政策检视前上扬。指标BSE指数 升1.08%，报28,260.14点，本周周线升2.9%；NSE指数 涨1.1%，周线升2.9%，这是1月23日当周以来最大涨幅。市场周四和周五因公众假期休市。

印度汇市：休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨3.41%，报910.410点；MSCI明晟俄罗斯指数 升3.31%，报496.19点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨1.02%至57.610卢布；卢布兑欧元 升0.78%至61.975卢布。(完) (整理 于春红; 审校 戴素萍)
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