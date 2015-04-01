澳洲经济：3月TD-MI通胀指标自五年低位回升，但核心通胀持续放缓

标题新闻：德国财长朔伊布勒称欧盟不会惩罚英国退欧，但退欧后就不能享受欧盟的权利
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澳洲央行4月7日将召开月度政策会议，市场预期其会跟进2月的宽松步伐，再次降息至2.0%。
从银行间利率期货<0#YIB:>来看，央行此次调整利率的可能性为60%，并已完全消化了5月之前利率降至2%的预期。
重要的是，TDMI调查显示，不只是能源价格下跌在降低成本压力，3月核心通胀也在回落。
3月TD-MI通胀指标截尾均值较前月持平，较上年同期升1.6%，低于2月同比升幅2.0%。扣除能源、水果和蔬菜后的物价较前月下降0.2%，同比涨幅由前月的2.3%放缓至1.9%。
道明证券亚太地区首席宏观经济策略师Annette Beacher表示，该调查表明，官方消费者物价指数(CPI)在3月止的三个月仅上升0.1%，同比仅升1.2%。
核心通胀料为2.2%。CPI数据将于4月22日出炉。(完) (编译 许娜/李爽 审校 张涛 王颖)
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