澳洲经济：3月TD-MI通胀指标自五年低位回升，但核心通胀持续放缓

澳洲央行4月7日将召开月度政策会议，市场预期其会跟进2月的宽松步伐，再次降息至2.0%。

从银行间利率期货<0#YIB:>来看，央行此次调整利率的可能性为60%，并已完全消化了5月之前利率降至2%的预期。

重要的是，TDMI调查显示，不只是能源价格下跌在降低成本压力，3月核心通胀也在回落。

3月TD-MI通胀指标截尾均值较前月持平，较上年同期升1.6%，低于2月同比升幅2.0%。扣除能源、水果和蔬菜后的物价较前月下降0.2%，同比涨幅由前月的2.3%放缓至1.9%。

道明证券亚太地区首席宏观经济策略师Annette Beacher表示，该调查表明，官方消费者物价指数(CPI)在3月止的三个月仅上升0.1%，同比仅升1.2%。