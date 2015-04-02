中东情势：也门胡塞武装在坦克支援下攻入亚丁市中心

一名沙特军方发言人回应说，胡塞武装在盟军3月26日开始袭击行动之前就在亚丁了，每天都在与亚丁市的民众交战。他说，坦克出现在那里的可能性一直存在。他没有详细说明。

胡塞武装背后有效忠前总统萨利赫的军队支持，在六个月前占领也门首都后成为该国主要武装势力，现在控制着这个阿拉伯半岛国家的很大一部分领土。

亚丁居民表示，他们看到柯马克萨区(Khor Maksar)有成群武装人员携带火箭弹，配有四辆坦克和三辆装甲车。柯马克萨区位于连接亚丁市中心与其他城区的咽喉地带。

这股部队遇到了当地民兵的强烈抵抗。居民称，他们看到街上有八具胡塞武装人员的尸体。