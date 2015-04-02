EIA库存周报：美国上周原油库存连续第12周刷新纪录，汽油库存大降

路透纽约4月1日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连续第12周创出纪录高点，但汽油库存降幅较预期多出逾三倍，主要归因于需求增加。

3月27日止当周美国原油库存 增加480万桶，至4.714亿桶。分析师平均预估为增加420万桶。

汽油库存 下降430万桶，远远大于路透调查中分析师预估94.3万桶的降幅。过去四周的汽油需求较上年同期增长1.9%。

Again Capital合伙人John Kilduff表示，“汽油库存的降幅非常明显，与之相对应的，过去四周汽油需求为日均900万桶，是非常强劲的。很明显，这是消费者对汽油零售价较低的需求响应。”

EIA称，库欣原油库存 增加270万桶，至5,890万桶。库欣原油库存两周前增至纪录高位，此后继续攀升。

美国石油协会(API)周二晚间公布报告，估计上周美国原油库存增加520万桶。而EIA的数据并未像API报告那样利空，原油期货在EIA报告发布后应声而涨。

1457GMT，美国5月原油期货 涨1.25美元，至每桶48.85美元。布兰特原油期货 涨1.12美元，至每桶56.23美元。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加19.8万桶。炼厂产能利用率 增加0.4个百分点，至89.4%。

Tradition Energy高级分析师Gene McGillian称，“随着检修期结束，我需要看到成品油库存在未来几周继续下降，才会相信石油需求的确回升。”

数据还显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加130万桶。市场预期为下降28.6万桶。