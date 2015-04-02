EIA库存周报：美国上周原油库存连续第12周刷新纪录，汽油库存大降

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透纽约4月1日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连续第12周创出纪录高点，但汽油库存降幅较预期多出逾三倍，主要归因于需求增加。
3月27日止当周美国原油库存 增加480万桶，至4.714亿桶。分析师平均预估为增加420万桶。
汽油库存 下降430万桶，远远大于路透调查中分析师预估94.3万桶的降幅。过去四周的汽油需求较上年同期增长1.9%。
Again Capital合伙人John Kilduff表示，“汽油库存的降幅非常明显，与之相对应的，过去四周汽油需求为日均900万桶，是非常强劲的。很明显，这是消费者对汽油零售价较低的需求响应。”
EIA称，库欣原油库存 增加270万桶，至5,890万桶。库欣原油库存两周前增至纪录高位，此后继续攀升。
美国石油协会(API)周二晚间公布报告，估计上周美国原油库存增加520万桶。而EIA的数据并未像API报告那样利空，原油期货在EIA报告发布后应声而涨。
1457GMT，美国5月原油期货 涨1.25美元，至每桶48.85美元。布兰特原油期货 涨1.12美元，至每桶56.23美元。
EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加19.8万桶。炼厂产能利用率 增加0.4个百分点，至89.4%。
Tradition Energy高级分析师Gene McGillian称，“随着检修期结束，我需要看到成品油库存在未来几周继续下降，才会相信石油需求的确回升。”
数据还显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加130万桶。市场预期为下降28.6万桶。
上周美国原油进口 日均下降4.4万桶，至每日690万桶。(完) (编译 刘秀红；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元