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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 07:48 BJT

全球金市：金价守在1,200美元上方，上日升幅为两个月来最大

路透新加坡4月2日 - 金价周四在每盎司1,200美元上方徘徊，守住上
交易日所创下的两个月来最大升幅。此前美国疲弱民间就业数据暗示，更
全面的就业报告恐怕会令人失望。
    
    2324GMT，现货金 持平在每盎司1,203.70美元，周三上涨1.8%
，此为1月30日以来最大单日升幅，几乎逆转3月整月下跌2.4%的颓势。

    美国6月期金 下跌0.4%，报每盎司1,203.70美元。
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