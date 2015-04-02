全球金市：金价守在1,200美元上方，上日升幅为两个月来最大

美国民间部门3月新增就业人数为逾一年来最低。民间就业服务机构A DP周三发布的报告显示，美国3月民间就业人数增加18.9万人，数据远低 于分析师预期的22.5万。 政府非农就业报告将于周五公布。据路透调查的分析师预估，3月美 国非农就业人数料增加24.5万人，2月为增加29.5万人。 该数据如果弱于预期，可能会使有关美国升息的预期后推。一些分析 师此前曾预计，最早可能会在6月升息。 其他数据也显示美国第一季度经济增长放缓。美国供应管理协会(ISM )公布的数据显示，3月制造业指数为51.5，为2013年5月来最低。 再度出现的不确定性可能激发市场对黄金等避险资产的买兴，金价有 望再探上周触及的三周高点。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/刘秀红；审校 李春喜/李爽)