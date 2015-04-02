美国与加拿大经济指标预测--4月2日-4月9日****

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月30日当周
4月2日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 3月 -- 50.579
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差412 逆差418
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 逆差20 逆差24.5
出口(亿加元) -- 426.1
进口(亿加元) -- 450.6
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月28日当周 28.5 28.2
四周均值(万人) -- 29.7
续请失业金人数(万人) 3月21日当周 240.5 241.6
1400 美国工厂订单(较前月) 2月 -0.5% -0.2%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -1.8%
耐久财订单(较前月) 2月修正值 -- -1.4%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.4%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0%
扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- -1.4%
4月3日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加24.5 增加29.5
民间就业岗位(万个) 增加23.7 增加28.8
制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加0.8
政府部门就业岗位(万个) -- 增加0.7
失业率 5.5% 5.5%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.1%
每周平均工时 34.6 34.6
劳动力就业参与率 -- 62.8%
4月6日当周
4月6日(一)
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 3月终值 -- 58.5
服务业PMI -- 58.6
1400 美国就业趋势指标 4月 -- 127.8
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 3月 56.8 56.9
企业活动指数 59.5 59.4
就业指数 -- 56.4
新订单指数 -- 56.7
价格指数 -- 49.7
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 50.8
经季节调整的PMI -- 49.7
4月7日(二)
1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 2月 -- 499.8
1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加125 增加115.6
4月8日(三)
暂无重要经济数据公布。
4月9日(四)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 -- -12.9%
1230 加拿大新屋价格指数 2月 -- -0.1%
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 2月 +0.2% +0.2%
趸售销售(较前月) 持平 -3.3% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 李爽 审校 王兴亚)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元