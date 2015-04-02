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市场报道 | 2015年 4月 2日 星期四 08:30 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月2日-4月9日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

3月30日当周

4月2日(四)

1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 3月 -- 50.579

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差412 逆差418

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 逆差20 逆差24.5

出口(亿加元) -- 426.1

进口(亿加元) -- 450.6

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月28日当周 28.5 28.2

四周均值(万人) -- 29.7

续请失业金人数(万人) 3月21日当周 240.5 241.6

1400 美国工厂订单(较前月) 2月 -0.5% -0.2%

扣除运输的工厂订单(较前月) -- -1.8%

耐久财订单(较前月) 2月修正值 -- -1.4%

扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.4%

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0%

扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- -1.4%

4月3日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加24.5 增加29.5

民间就业岗位(万个) 增加23.7 增加28.8

制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加0.8

政府部门就业岗位(万个) -- 增加0.7

失业率 5.5% 5.5%

平均时薪(较前月) +0.2% +0.1%

每周平均工时 34.6 34.6

劳动力就业参与率 -- 62.8%

4月6日当周

4月6日(一)

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 3月终值 -- 58.5

服务业PMI -- 58.6

1400 美国就业趋势指标 4月 -- 127.8

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 3月 56.8 56.9

企业活动指数 59.5 59.4

就业指数 -- 56.4

新订单指数 -- 56.7

价格指数 -- 49.7

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 50.8

经季节调整的PMI -- 49.7

4月7日(二)

1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 2月 -- 499.8

1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加125 增加115.6

4月8日(三)

暂无重要经济数据公布。

4月9日(四)

1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 -- -12.9%

1230 加拿大新屋价格指数 2月 -- -0.1%

1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 2月 +0.2% +0.2%

趸售销售(较前月) 持平 -3.3% (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 李爽 审校 王兴亚)

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