全球金融：美国政府称汇控需进一步努力改进合规状况

Lynch提到资深银行家干涉合规评估之事，说明他们在这方面比较“对抗”，“缺乏基本的合作”；而合规技术系统则有“割裂和缺乏连贯性”的缺陷。

汇丰首席法务官Stuart Levey在声明中称，该行在继续履行延缓起诉协议中的义务，该行高管“正向着那个目标取得稳步进展，并赞赏督查者当前所做的工作。”

Cherkasky是前曼哈顿检察官，曾担任数家公司负责人，并曾担任纽约州公共廉政委员会(New York State Commission on Public Integrity)主席。

Lynch向美国布鲁克林地区法院法官John Gleeson递交了她的信件，后者2013年批准了汇丰的和解案。

汇丰的延缓起诉协议为期五年，如果该行违反相关条款，检方可能会对其提起诉讼。

这种苗头今年2月就有所显现，当时瑞士检方开始调查汇丰瑞士分支涉嫌帮助上千客户避税和洗钱的指控。

Lynch在信中表示，如果汇丰不遵守延缓起诉协议，政府“随时准备采取一切可能的补救措施”。(完) (编译 秦德兴/王颖；审校 徐文焰/孙茉莉)