全球金融：美国政府称汇控需进一步努力改进合规状况

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
Lynch提到资深银行家干涉合规评估之事，说明他们在这方面比较“对抗”，“缺乏基本的合作”；而合规技术系统则有“割裂和缺乏连贯性”的缺陷。
汇丰首席法务官Stuart Levey在声明中称，该行在继续履行延缓起诉协议中的义务，该行高管“正向着那个目标取得稳步进展，并赞赏督查者当前所做的工作。”
Cherkasky是前曼哈顿检察官，曾担任数家公司负责人，并曾担任纽约州公共廉政委员会(New York State Commission on Public Integrity)主席。
Lynch向美国布鲁克林地区法院法官John Gleeson递交了她的信件，后者2013年批准了汇丰的和解案。
汇丰的延缓起诉协议为期五年，如果该行违反相关条款，检方可能会对其提起诉讼。
这种苗头今年2月就有所显现，当时瑞士检方开始调查汇丰瑞士分支涉嫌帮助上千客户避税和洗钱的指控。
Lynch在信中表示，如果汇丰不遵守延缓起诉协议，政府“随时准备采取一切可能的补救措施”。(完) (编译 秦德兴/王颖；审校 徐文焰/孙茉莉)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元