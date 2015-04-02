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货币新闻 | 2015年 4月 2日 星期四 08:37 BJT

表格：澳洲2月经季调商品/服务贸易收支为逆差12.56亿澳元

路透悉尼4月2日 - 澳洲统计局周四公布：
    
    * 澳洲2月经季节调整后的商品/服务贸易逆差为12.56亿澳元(路透调
查预估为逆差13亿澳元)
    * 澳洲2月经季节调整后的商品/服务出口较上月增长1%，进口增长2%
    
    以下为详细数据(单位为10亿澳元)：

                             2月
    整体出口                 27.874
    整体进口                 29.129
    商品与服务贸易收支       -1.256
    
    浏览统计局相关数据，请点击(www.abs.gov.au)。(完)
  
 (编译 张若琪 审校 杜明霞)

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