表格：澳洲2月经季调商品/服务贸易收支为逆差12.56亿澳元

路透悉尼4月2日 - 澳洲统计局周四公布： * 澳洲2月经季节调整后的商品/服务贸易逆差为12.56亿澳元(路透调 查预估为逆差13亿澳元) * 澳洲2月经季节调整后的商品/服务出口较上月增长1%，进口增长2% 以下为详细数据(单位为10亿澳元)： 2月 整体出口 27.874 整体进口 29.129 商品与服务贸易收支 -1.256 浏览统计局相关数据，请点击(www.abs.gov.au)。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)