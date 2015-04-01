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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 07:56 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月2日

路透香港4月2日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美
元=7.7525港元 )
    
    美国股市周三下跌，道琼工业指数 收跌77.94点，或0.44%，至17,698.18点，因弱于预期的
经济数据引发对经济成长和企业第一季盈利的担忧。市场静待周五出炉的美国非农就业报告。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       144.760    2.07      22078            11.223       1.65
 中国铝业                      12.850    2.96      36279             3.985       0.12
 中国移动                      65.320    0.45     201334           101.279      -0.12
 中国人寿                      68.250    3.28      51135            35.274       1.51
 中石油                       112.760    1.39      17782             8.742       1.29
 中石化                        80.230    0.68      31746             6.220       0.48
 汇丰控股                      42.920    0.77    2100330            66.547       0.00
 中电信                        65.730    2.16       6396             5.096       0.71
 中国联通                      16.200    6.16     142906            12.559       0.79
 兖州煤业                       8.550    2.27      24451             6.628      -0.32
 华能国际                      49.530    3.02      15734             9.600       1.15
 南方航空                      38.370    6.47      34201             5.949      -0.68
 东方航空                      32.300    1.10      16441             5.008      -0.83
 中芯国际                       4.960    4.86      55506             0.769      -2.65
 （完）

 (整理　梁慧仪)
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