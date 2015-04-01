《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月2日

路透香港4月2日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美 元=7.7525港元 ) 美国股市周三下跌，道琼工业指数 收跌77.94点，或0.44%，至17,698.18点，因弱于预期的 经济数据引发对经济成长和企业第一季盈利的担忧。市场静待周五出炉的美国非农就业报告。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 144.760 2.07 22078 11.223 1.65 中国铝业 12.850 2.96 36279 3.985 0.12 中国移动 65.320 0.45 201334 101.279 -0.12 中国人寿 68.250 3.28 51135 35.274 1.51 中石油 112.760 1.39 17782 8.742 1.29 中石化 80.230 0.68 31746 6.220 0.48 汇丰控股 42.920 0.77 2100330 66.547 0.00 中电信 65.730 2.16 6396 5.096 0.71 中国联通 16.200 6.16 142906 12.559 0.79 兖州煤业 8.550 2.27 24451 6.628 -0.32 华能国际 49.530 3.02 15734 9.600 1.15 南方航空 38.370 6.47 34201 5.949 -0.68 东方航空 32.300 1.10 16441 5.008 -0.83 中芯国际 4.960 4.86 55506 0.769 -2.65 （完） (整理 梁慧仪)