《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月2日

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透香港4月2日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美 元=7.7525港元 ) 美国股市周三下跌，道琼工业指数 收跌77.94点，或0.44%，至17,698.18点，因弱于预期的 经济数据引发对经济成长和企业第一季盈利的担忧。市场静待周五出炉的美国非农就业报告。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 144.760 2.07 22078 11.223 1.65 中国铝业 12.850 2.96 36279 3.985 0.12 中国移动 65.320 0.45 201334 101.279 -0.12 中国人寿 68.250 3.28 51135 35.274 1.51 中石油 112.760 1.39 17782 8.742 1.29 中石化 80.230 0.68 31746 6.220 0.48 汇丰控股 42.920 0.77 2100330 66.547 0.00 中电信 65.730 2.16 6396 5.096 0.71 中国联通 16.200 6.16 142906 12.559 0.79 兖州煤业 8.550 2.27 24451 6.628 -0.32 华能国际 49.530 3.02 15734 9.600 1.15 南方航空 38.370 6.47 34201 5.949 -0.68 东方航空 32.300 1.10 16441 5.008 -0.83 中芯国际 4.960 4.86 55506 0.769 -2.65 （完） (整理 梁慧仪)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。