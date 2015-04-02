《中国报摘》--中国证券报4月2日

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强4月1日主持召开国务院常务会议，部署盘活和统筹使用沉淀的存量财政资金，有效支持经济增长；确定加快发展电子商务的措施，培育经济新动力；决定适当扩大全国社保基金投资范围，更好惠民生、助发展。
* 其他:
--自新三板指数推出以来，做市交易与协议转让挂牌公司先后出现涉嫌违规交易的情形。新三板分层和竞价机制有望加速推进。在此过程中，督导券商和做市券商的职责也有待进一步加强。
--熊猫烟花 近期发布公告称，公司拟更名为“熊猫金控”，引起上交所的关注并两度发函询问。公司周四发布补充公告，对旗下互联网金融等业务经营情况，发展规划等做了详尽解释，并表示将于今年完成大部分烟花业务处置。
--今年中国基金业首个重要创新产品、沪市首只分级基金——易方达50分级4月1日在上海发布。业内人士介绍，上交所分级基金的变相T+0交易能帮助投资者把握股市盘中上涨的投资机会，并且门槛不高，只有5万元。
--根据金牛理财网的数据，一季度股票型基金平均涨幅达到32.54%，混合型基金平均涨幅达到24.55%。涨幅居前的几乎都是成长主题基金，富国低碳环保与汇添富移动互联股票基金涨幅居首，截至3月31日，其涨幅分别达到87.8%和81.22%。
--北京大学对冲基金实验室近日发布了《2014年对冲基金白皮书》，报告显示，2014年，纳入统计范围的2,137只国内对冲基金产品年平均收益率达到22.58%（标准差32.58%）。其中，除阿尔法产品表现弱于前几年之外，其他类型的产品均取得了不错的业绩回报。
--根据中国房地产指数系统百城价格指数的调查，3月全国100个城市（新建）住宅平均价格为105,23元/平方米，环比下跌0.15%，跌幅进一步收窄。十大城市二手住宅交易价格则环比上涨。分析人士认为，一系列楼市组合拳出台后，改善型需求将获得大力支持，市场去化压力有望得到缓解。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元