《中国报摘》--中国证券报4月2日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强4月1日主持召开国务院常务会议，部署盘活和统筹使用沉淀的存量财政资金，有效支持经济增长；确定加快发展电子商务的措施，培育经济新动力；决定适当扩大全国社保基金投资范围，更好惠民生、助发展。

* 其他:

--自新三板指数推出以来，做市交易与协议转让挂牌公司先后出现涉嫌违规交易的情形。新三板分层和竞价机制有望加速推进。在此过程中，督导券商和做市券商的职责也有待进一步加强。

--熊猫烟花 近期发布公告称，公司拟更名为“熊猫金控”，引起上交所的关注并两度发函询问。公司周四发布补充公告，对旗下互联网金融等业务经营情况，发展规划等做了详尽解释，并表示将于今年完成大部分烟花业务处置。

--今年中国基金业首个重要创新产品、沪市首只分级基金——易方达50分级4月1日在上海发布。业内人士介绍，上交所分级基金的变相T+0交易能帮助投资者把握股市盘中上涨的投资机会，并且门槛不高，只有5万元。

--根据金牛理财网的数据，一季度股票型基金平均涨幅达到32.54%，混合型基金平均涨幅达到24.55%。涨幅居前的几乎都是成长主题基金，富国低碳环保与汇添富移动互联股票基金涨幅居首，截至3月31日，其涨幅分别达到87.8%和81.22%。

--北京大学对冲基金实验室近日发布了《2014年对冲基金白皮书》，报告显示，2014年，纳入统计范围的2,137只国内对冲基金产品年平均收益率达到22.58%（标准差32.58%）。其中，除阿尔法产品表现弱于前几年之外，其他类型的产品均取得了不错的业绩回报。