美股业绩：美光会计年度第二季业绩优于预期，预计第三季营收下降

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透4月1日 - 美国芯片生产商美光 预计当前的第三季营收下降，指因客户对使用其技术的电子产品需求下降，因此该公司愿意持有库存更久一些。
美光稍早公布，会计年度第二季营收增长1.4%至41.7亿美元，略优于分析师平均预计的41.5亿美元。美光主要生产动态随机存取记忆体(DRAM)和NAND闪存记忆体芯片。
在3月5日结束的会计年度第二季，美光净利升至9.34亿美元，合每股盈余(EPS)0.78美元，上年同期分别为7.31亿美元和0.61美元。
未计一次性项目在内，会计年度第二季美光EPS为0.81美元，分析师此前平均预计为0.73美元。
在该公司公布季度营收和获利优于分析师预估后，在周三美股盘后交易中美光股价起初大涨5%，但在公布较差的财测后，该股下跌1.4%，低于27.13美元的收盘价。
美光执行长Mark Durcan在电话会议上对分析师称，他预计会计年度第三季营收为38-40.5亿美元。而据汤森路透I/B/E/S，华尔街分析师平均预计为42.9亿美元。
Durcan表示，“该财测表明如果必要的话，公司愿意持有库存，”并指个人电脑(PC)及其他电子产品等终端市场较为疲弱。
Wedbush Securities分析师Betsy Van Hees称，上述言论是“我们不能忽视的警讯”，“根据这些言论，下半年前的情况似乎弱于我们此前的预估。”
由于担心PC出货疲弱、财测低迷及券商调降评级，上周全球科技硬件及芯片生产商的市值在三天内蒸发了将近500亿美元。
美光1月时曾警告称，预计第二季DRAM产量下降，因该公司用新技术对生产线进行升级。第二季通常是淡季。
NAND闪存记忆体芯片广泛用于智能手机、相机及其他移动设备，储存音乐、图片和其他数据。DRAM芯片则主要用于PC。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元