美股业绩：美光会计年度第二季业绩优于预期，预计第三季营收下降

路透4月1日 - 美国芯片生产商美光 预计当前的第三季营收下降，指因客户对使用其技术的电子产品需求下降，因此该公司愿意持有库存更久一些。

美光稍早公布，会计年度第二季营收增长1.4%至41.7亿美元，略优于分析师平均预计的41.5亿美元。美光主要生产动态随机存取记忆体(DRAM)和NAND闪存记忆体芯片。

在3月5日结束的会计年度第二季，美光净利升至9.34亿美元，合每股盈余(EPS)0.78美元，上年同期分别为7.31亿美元和0.61美元。

未计一次性项目在内，会计年度第二季美光EPS为0.81美元，分析师此前平均预计为0.73美元。

在该公司公布季度营收和获利优于分析师预估后，在周三美股盘后交易中美光股价起初大涨5%，但在公布较差的财测后，该股下跌1.4%，低于27.13美元的收盘价。

美光执行长Mark Durcan在电话会议上对分析师称，他预计会计年度第三季营收为38-40.5亿美元。而据汤森路透I/B/E/S，华尔街分析师平均预计为42.9亿美元。

Durcan表示，“该财测表明如果必要的话，公司愿意持有库存，”并指个人电脑(PC)及其他电子产品等终端市场较为疲弱。

Wedbush Securities分析师Betsy Van Hees称，上述言论是“我们不能忽视的警讯”，“根据这些言论，下半年前的情况似乎弱于我们此前的预估。”

由于担心PC出货疲弱、财测低迷及券商调降评级，上周全球科技硬件及芯片生产商的市值在三天内蒸发了将近500亿美元。

美光1月时曾警告称，预计第二季DRAM产量下降，因该公司用新技术对生产线进行升级。第二季通常是淡季。

NAND闪存记忆体芯片广泛用于智能手机、相机及其他移动设备，储存音乐、图片和其他数据。DRAM芯片则主要用于PC。(完)