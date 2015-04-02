美国经济：经济预估虽下修，但仍可能在6-9月升息--亚特兰大联储总裁

洛克哈特称，未来几周他将特别关注就业市场指标。

失业率已经下降，目前5.5%的失业率在一些传统的估计看来接近充分就业。但很多美联储官员认为就业市场仍有闲置，兼职就业者以及希望工作但还没有找到工作的人很多。

洛克哈特说，就业市场“闲置仍很多”。

外界认为洛克哈特是美联储里面的中间派，美联储此前打开了在今年6月份会议上加息的大门，这将是2006年以来首次升息。利率自2008年以来实际上一直在零附近，当时美国正处于金融危机和衰退之中。

当利率真正开始上升时，美联储将需要一系列新的工具，例如向银行超额准备金支付利息，通过货币市场基金进行隔夜回购。

洛克哈特称相信这些工具将发挥作用，帮助美联储控制短期利率，从而控制更广泛的信贷成本。