美国经济：经济预估虽下修，但仍可能在6-9月升息--亚特兰大联储总裁

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
洛克哈特称，未来几周他将特别关注就业市场指标。
失业率已经下降，目前5.5%的失业率在一些传统的估计看来接近充分就业。但很多美联储官员认为就业市场仍有闲置，兼职就业者以及希望工作但还没有找到工作的人很多。
洛克哈特说，就业市场“闲置仍很多”。
外界认为洛克哈特是美联储里面的中间派，美联储此前打开了在今年6月份会议上加息的大门，这将是2006年以来首次升息。利率自2008年以来实际上一直在零附近，当时美国正处于金融危机和衰退之中。
当利率真正开始上升时，美联储将需要一系列新的工具，例如向银行超额准备金支付利息，通过货币市场基金进行隔夜回购。
洛克哈特称相信这些工具将发挥作用，帮助美联储控制短期利率，从而控制更广泛的信贷成本。
“我相信美联储将有效控制短期利率曲线，”洛克哈特说。(完) (编译 秦德兴; 审校 徐文焰/杜明霞)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元