中国个股：上证所两度询问熊猫烟花更名，后者大多烟花资产年内处置

路透上海4月2日 - 在中国熊猫烟花 公司拟更名为熊猫金控后，上海证交所两次发出监管工作函询问相关问题。在熊猫烟花最新回复中，明确提到其大部分烟花资产将在年内处置，推动公司向互联网金融领域转型。

熊猫烟花周四公告称，将以互联网金融领域作为公司未来重点发展方向，同时拟对主营业务进行调整，将陆续对烟花业务相关资产以租售、关停和剥离等方式进行处置。公司计划在今年年内完成大部分烟花业务相关资产处置工作，具体事宜公司将另行履行公司内部审议及披露程序。

去年公司的烟花产品毛利率为28.75%，其资本管理业务尽管毛利率为53.95%，但亏损1,743.4万元。

目前熊猫烟花去年成立了P2P网贷公司银湖网和小额信用贷款咨询及理财企业融信通商务顾问公司两家金融公司；还拟成立小额贷款公司、网络支付公司、众筹科技公司及金融信息服务公司。

今年以来沪深两市已有超过50家公司进行更名，剔除因为特别处理（ST）等客观因素后，更名公司亦有30多家。更名原因除了因资产重组引发公司主营变化外，还有部分公司仅为宣传或迎合炒作，这类公司更名后20天内上涨的概率高达七成。