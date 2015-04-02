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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 08:15 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月2日-4月9日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 4/2 日本 标售三个月期贴现国库券

4/2 日本 标售10年期公债

4/2 法国 标售长期政府债券(OAT)

4/6 1350 法国 标售国库券(BTF) 4/7 美国 发售三年期公债 4/7 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/7 日本 标售六个月期贴现国库券 4/7 日本 加强流动性标售 4/8 德国 40亿欧元 标售两年期联邦公债 4/8 美国 发售10年期公债 4/9 美国 发售30年期公债 4/9 日本 标售三个月期贴现国库券 4/9 日本 标售30年期公债 4/9 西班牙 公债标售

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张若琪 审校 杜明霞)

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