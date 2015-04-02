《新兴市场重要经济事件预告》--4月2日-4月9日

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巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布法国2015年经济调查报告。OECD秘书长葛利亚和法国财长萨潘将举行联合记者会(1430)。

4月6日(一)

新德里--印度总理莫迪为MUDRA银行揭幕，印度财长杰特利亦参加该活动。