《新兴市场重要经济事件预告》--4月2日-4月9日

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月2日(四)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布法国2015年经济调查报告。OECD秘书长葛利亚和法国财长萨潘将举行联合记者会(1430)。
4月3日(五)
暂无重要经济事件预告。
4月6日(一)
圣地亚哥--智利央行公布3月政策会议记录(1230)。
4月7日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行非议息会议。
孟买--印度央行举行货币政策会议。
4月8日(三)
新德里--印度总理莫迪为MUDRA银行揭幕，印度财长杰特利亦参加该活动。
孟买--印度财长杰特利在金融行业改革会议上发表讲话(1110)。
布达佩斯--匈牙利央行公布3月政策会议的会议记录(1200)。
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。
4月9日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行议息会议。
墨西哥城--墨西哥央行公布3月政策会议的会议记录(1400)。
利马--秘鲁央行举行议息会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 于春红; 审校 张若琪)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元