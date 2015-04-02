香港个股：盛京银行以31.68亿元人民币入股华信信托20%股权

路透香港4月2日 - 中国东北地区最大城市商业银行--盛京银行股份有限公司 周四宣布，拟收购华信信托20%已发行股本，代价为31.68亿元人民币。该行表示，冀通过入股华信信托推行综合化经营战略，促进商业银行业务增长。

盛京银行的声明称，卖方为持有华信信托60%已发行股本的华信汇通集团，为独立于该行的第三方。收购价经考虑标的股份对应资产净值，及与中国注册成立可比较信托公司的价格与资产净值比较达致。盛京银行表示将以内部资金拨付收购代价。

华信信托主要在中国从事财富管理类信托、投资类信托、融资类信托及特许经营类信托等业务。去年底其资产净值为71.8亿元，税后净利润16.8亿元，2013年度为11.8亿元。

盛京银行表示，随着利率市场化迅速推进、金融脱媒日益加剧以及互联网金融的崛起，推行综合化经营战略、加快战略转型已成为国内商业银行重大的战略选择。该行认为，通过入股华信信托、推行综合化经营战略，有利整合资源、拓展业务空间、提高服务水准和综合竞争力，从而促进商业银行业务增长。

去年底在港挂牌上市的盛京银行集资103.95亿港元 ，其股价周三收报7.65港元，较招股价7.56港元高1.2%。（完）

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