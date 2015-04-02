香港个股：盛京银行以31.68亿元人民币入股华信信托20%股权

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透香港4月2日 - 中国东北地区最大城市商业银行--盛京银行股份有限公司 周四宣布，拟收购华信信托20%已发行股本，代价为31.68亿元人民币。该行表示，冀通过入股华信信托推行综合化经营战略，促进商业银行业务增长。
盛京银行的声明称，卖方为持有华信信托60%已发行股本的华信汇通集团，为独立于该行的第三方。收购价经考虑标的股份对应资产净值，及与中国注册成立可比较信托公司的价格与资产净值比较达致。盛京银行表示将以内部资金拨付收购代价。
华信信托主要在中国从事财富管理类信托、投资类信托、融资类信托及特许经营类信托等业务。去年底其资产净值为71.8亿元，税后净利润16.8亿元，2013年度为11.8亿元。
盛京银行表示，随着利率市场化迅速推进、金融脱媒日益加剧以及互联网金融的崛起，推行综合化经营战略、加快战略转型已成为国内商业银行重大的战略选择。该行认为，通过入股华信信托、推行综合化经营战略，有利整合资源、拓展业务空间、提高服务水准和综合竞争力，从而促进商业银行业务增长。
去年底在港挂牌上市的盛京银行集资103.95亿港元 ，其股价周三收报7.65港元，较招股价7.56港元高1.2%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元