《中国重要政经日程》--4月2日

--“2015中国电子银行宣传年启动仪式暨第三届金融品牌峰会”将于4月2日在北京举行。

--泰王国玛哈扎克里·诗琳通公主将于4月3日至6日访华。

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。