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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 08:30 BJT

《中国重要政经日程》--4月2日

==========================今日重要政经日程==========================

4/2（周四）

--“2015中国电子银行宣传年启动仪式暨第三届金融品牌峰会”将于4月2日在北京举行。

==========================近期重要政经日程==========================

4/3（周五）

--泰王国玛哈扎克里·诗琳通公主将于4月3日至6日访华。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 吴晓龙)

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