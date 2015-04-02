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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 08:18 BJT

表格：外资上周卖超日股，日本投资者买超海外债券

路透东京4月2日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至3
月28日当周，外资仍为卖超日本股票。

    外资3月28日止当周在日本股市卖超351亿日圆，前一周为卖超3,524
亿日圆。

    日本投资人最近一周买超海外债券10,172亿日圆，前一周为买超7,88
2亿日圆。

    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
                         股市          债市        货币市场
    3月22日-3月28日　　　-35.1         +187.1       +1,170.7 
    3月15日-3月21日     -352.4r        -954.5r        +170.6 
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                         股市           债市        货币市场
    3月22日-3月28日　　 +396.2       +1,017.2          -12.3 
    3月15日-3月21日     +220.2r        +788.2r         +57.2 
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)
 (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)

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