表格：外资上周卖超日股，日本投资者买超海外债券

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透东京4月2日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至3 月28日当周，外资仍为卖超日本股票。 外资3月28日止当周在日本股市卖超351亿日圆，前一周为卖超3,524 亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券10,172亿日圆，前一周为买超7,88 2亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 3月22日-3月28日 -35.1 +187.1 +1,170.7 3月15日-3月21日 -352.4r -954.5r +170.6 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 3月22日-3月28日 +396.2 +1,017.2 -12.3 3月15日-3月21日 +220.2r +788.2r +57.2 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s) 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s) (完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元