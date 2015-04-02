表格：外资上周卖超日股，日本投资者买超海外债券

路透东京4月2日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至3 月28日当周，外资仍为卖超日本股票。 外资3月28日止当周在日本股市卖超351亿日圆，前一周为卖超3,524 亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券10,172亿日圆，前一周为买超7,88 2亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 3月22日-3月28日 -35.1 +187.1 +1,170.7 3月15日-3月21日 -352.4r -954.5r +170.6 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 3月22日-3月28日 +396.2 +1,017.2 -12.3 3月15日-3月21日 +220.2r +788.2r +57.2 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s) 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s) (完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)