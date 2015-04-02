《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月2日

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
*工商时报：
--台股涨跌幅放宽至10%确定6月1日提前上路后，投资人关心金管会的下一步。对此，金管会主委曾铭宗表示，今年重点还是放在执行扬升计画的八项策略15项措施，至于股市延长交易时间，会在下一波研议，时间点可能要到明年。
--为强化房贷风控，合库、土银近来全面清查房贷承作情况，其中豪宅贷款紧缩最显着，两家目前市占前两大行库豪宅贷款余额均为20多亿台币，其中合库的承作户数66户，土银约20多户，两家分行通路合计近440家，合计两大房贷指标大行目前的豪宅贷款户已降至百户以下。
*经济日报：
--贸协全球采购伙伴大会（Sourcing Taiwan 2015）昨日（1日）登场，今年邀请来自全球68国、550个买主来台采购，买主国家数创新高，全日密集进行超过8,000场次的一对一贸易洽谈会，参与洽谈的台湾厂商家数超过1,500家，创下41.2亿美元（约1,297亿台币）的采购金额。
--经济部次长杨伟甫与台北市长柯文哲今日晚间会面，将讨论解决台北市与其他地区水价不同的问题， 希望未来可以全台水价统一。官员说，两方讨论结果将交付经济部水价审议委员会审议，经济部对水价统一时间表没有预设立场。
--台资银行大陆分行主管透露，中国大陆月前取消银行业承做内保外贷业务的总额度分配控管，改成按照银行自身能力进行风险控管，台资银大陆分行一体适用，有银行因此可承做的内保外贷业务量达过去一倍以上，获利动能大幅提高。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元