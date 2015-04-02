《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月2日

*工商时报：

--台股涨跌幅放宽至10%确定6月1日提前上路后，投资人关心金管会的下一步。对此，金管会主委曾铭宗表示，今年重点还是放在执行扬升计画的八项策略15项措施，至于股市延长交易时间，会在下一波研议，时间点可能要到明年。

--为强化房贷风控，合库、土银近来全面清查房贷承作情况，其中豪宅贷款紧缩最显着，两家目前市占前两大行库豪宅贷款余额均为20多亿台币，其中合库的承作户数66户，土银约20多户，两家分行通路合计近440家，合计两大房贷指标大行目前的豪宅贷款户已降至百户以下。

*经济日报：

--贸协全球采购伙伴大会（Sourcing Taiwan 2015）昨日（1日）登场，今年邀请来自全球68国、550个买主来台采购，买主国家数创新高，全日密集进行超过8,000场次的一对一贸易洽谈会，参与洽谈的台湾厂商家数超过1,500家，创下41.2亿美元（约1,297亿台币）的采购金额。

--经济部次长杨伟甫与台北市长柯文哲今日晚间会面，将讨论解决台北市与其他地区水价不同的问题， 希望未来可以全台水价统一。官员说，两方讨论结果将交付经济部水价审议委员会审议，经济部对水价统一时间表没有预设立场。

--台资银行大陆分行主管透露，中国大陆月前取消银行业承做内保外贷业务的总额度分配控管，改成按照银行自身能力进行风险控管，台资银大陆分行一体适用，有银行因此可承做的内保外贷业务量达过去一倍以上，获利动能大幅提高。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。