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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 08:46 BJT

中国个股：中国电建子公司拟投资高速公路BOT项目，总投资约250亿元

路透上海4月2日 - 中国电力建设股份有限公司 周三晚公告称，拟通过间接控股的全资子公司中电建路桥集团有限公司投资约250亿元人民币，建设广东中山至开平及小榄支线高速公路项目，项目将以BOT（建设、运营和转让）+EPC（设计、采购、施工）模式投资建设。

公告显示，目前该项目工程的可行性研究报告正在修编，投资额会有小幅调整。为了确保该项目的建设，中国电建将向中电建路桥集团增资40亿元。

中国电建A股周三收报10.06元，近一个月上涨24.2%。 (发稿 吕雯瑾／林琦；审校 曾祥进)

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