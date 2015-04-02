中国个股：中国电建子公司拟投资高速公路BOT项目，总投资约250亿元

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透上海4月2日 - 中国电力建设股份有限公司 周三晚公告称，拟通过间接控股的全资子公司中电建路桥集团有限公司投资约250亿元人民币，建设广东中山至开平及小榄支线高速公路项目，项目将以BOT（建设、运营和转让）+EPC（设计、采购、施工）模式投资建设。
公告显示，目前该项目工程的可行性研究报告正在修编，投资额会有小幅调整。为了确保该项目的建设，中国电建将向中电建路桥集团增资40亿元。
中国电建A股周三收报10.06元，近一个月上涨24.2%。 (发稿 吕雯瑾／林琦；审校 曾祥进)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元