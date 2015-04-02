中国个股：中国电建子公司拟投资高速公路BOT项目，总投资约250亿元

路透上海4月2日 - 中国电力建设股份有限公司 周三晚公告称，拟通过间接控股的全资子公司中电建路桥集团有限公司投资约250亿元人民币，建设广东中山至开平及小榄支线高速公路项目，项目将以BOT（建设、运营和转让）+EPC（设计、采购、施工）模式投资建设。