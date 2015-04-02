《香港报摘》--其他报纸重要消息4月2日

* 明报：

--内地快递公司、阿里巴巴集团 物流合作伙伴之一的中通快递，计划在2017年之前上市，以扩大公司于国内和国际的业务，但未有提及上市地点。

--南京开发商朗诗绿色地产 董事长田明表示，对早前政府放宽二套房按揭等刺激政策看法负面，认为救市只会拉长调整期。

* 苹果日报：

--差饷物业估价署资料显示，预计明年住宅落成量增至20,140个，按年升近52%，继2004年后再次突破2万个水平。据过去两年卖地速度，这批可于2017年或以后落成供应量料长期维持此水平之上。

* 东方日报：

--由美国对冲基金蔻图资本（Coatue）牵头财团拟斥资约6亿美元入股滴滴快的，交易将使滴滴快的估值大增近一半，至87.5亿美元。

* 星岛日报：

--汇贤产业信托 公布，建议扩大投资范围至物业发展及相关活动和投资，另建议容许就北京东方广场采纳的现有浮动费用架构，应用于汇贤所有房地产，上述建议需获基金持有人在5月11日举行的周年大会上批准。

* 文汇报：

--金威资源 旗下GO Scale Capital Advisor宣布，与荷兰皇家飞利浦公司 签署协议，以20亿美元收购从飞利浦分拆出来的Lumileds 80.1%的股权，及＂飞利浦＂商标20年的使用权。

* 大公报：

--总部位于辽宁省的城市商业行--锦州银行已经向港交所 递交上市申请，市传集资46.8亿港元。(完)