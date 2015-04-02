《香港报摘》--其他报纸重要消息4月2日

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
* 明报：
--内地快递公司、阿里巴巴集团 物流合作伙伴之一的中通快递，计划在2017年之前上市，以扩大公司于国内和国际的业务，但未有提及上市地点。
--南京开发商朗诗绿色地产 董事长田明表示，对早前政府放宽二套房按揭等刺激政策看法负面，认为救市只会拉长调整期。
* 苹果日报：
--差饷物业估价署资料显示，预计明年住宅落成量增至20,140个，按年升近52%，继2004年后再次突破2万个水平。据过去两年卖地速度，这批可于2017年或以后落成供应量料长期维持此水平之上。
* 东方日报：
--由美国对冲基金蔻图资本（Coatue）牵头财团拟斥资约6亿美元入股滴滴快的，交易将使滴滴快的估值大增近一半，至87.5亿美元。
* 星岛日报：
--汇贤产业信托 公布，建议扩大投资范围至物业发展及相关活动和投资，另建议容许就北京东方广场采纳的现有浮动费用架构，应用于汇贤所有房地产，上述建议需获基金持有人在5月11日举行的周年大会上批准。
* 文汇报：
--金威资源 旗下GO Scale Capital Advisor宣布，与荷兰皇家飞利浦公司 签署协议，以20亿美元收购从飞利浦分拆出来的Lumileds 80.1%的股权，及＂飞利浦＂商标20年的使用权。
* 大公报：
--总部位于辽宁省的城市商业行--锦州银行已经向港交所 递交上市申请，市传集资46.8亿港元。(完)
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路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元