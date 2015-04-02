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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 08:30 BJT

《交易视点》假期前料台债可维持中性偏多整理的走势--群益金鼎证券

路透台北4月2日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周三台债利率跟随美债走低，五年券104/6期 交易商当冲意愿高，成交量升温，且持券意愿仍高，利率突破上周低点。十年券104/5期 买盘仍采守势，利率仅微幅下跌。假期前预期市场维持中性偏多整理的走势。10年券区间预估在1.52-1.55%，5年券预估在0.97%-1.02%。

IRS(利率交换)市场在假期前陷入观望，利率大致持平。4年成交1.145%，5年成交1.24-1.245%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)

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