路透调查：南非股市年中料走低但年底前或小幅回升，受利率变数牵制

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
* 指标Top-40绩优股指数6月底前料回落至45,200点
* 但年底前或可微升至46,250点
* 对美国升息的紧张不安压制市场表现
路透约翰内斯堡4月1日 - 路透调查显示，南非股市年中前将回吐部分涨幅，投资人预期美国升息，将使南非当地政策也偏紧；但之后市场或可回升，年底前录得一些涨幅。
据路透对10名交易商和分析师的调查，指标Top-40绩优股指数 6月底料将回落至45,200点，较周二收盘价46,016.98点跌近2%，但之后或回升，年底前至46,250点。
鉴于市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月将采取行动，目前预计南非央行迈向年底前或将升息，较之前预期提早。
今年以来指标Top-40股指上涨约5%，但2015年或只能收在略高于目前的水准。
“南非央行...也承受需提早、而非延迟升息的压力。”FFO证券投资组合经理Wilmar Buys称。“因此指标Top-40股指6月前将下跌，波动加剧。”
尽管如此，欧洲央行刺激举措料激发买盘，进而支撑市场。
另一项录透调查预估，南非经济今年料成长2.0%，较2014年的1.5%加速。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元