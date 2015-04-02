路透调查：南非股市年中料走低但年底前或小幅回升，受利率变数牵制

* 指标Top-40绩优股指数6月底前料回落至45,200点

* 但年底前或可微升至46,250点

* 对美国升息的紧张不安压制市场表现

路透约翰内斯堡4月1日 - 路透调查显示，南非股市年中前将回吐部分涨幅，投资人预期美国升息，将使南非当地政策也偏紧；但之后市场或可回升，年底前录得一些涨幅。

据路透对10名交易商和分析师的调查，指标Top-40绩优股指数 6月底料将回落至45,200点，较周二收盘价46,016.98点跌近2%，但之后或回升，年底前至46,250点。

鉴于市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月将采取行动，目前预计南非央行迈向年底前或将升息，较之前预期提早。

今年以来指标Top-40股指上涨约5%，但2015年或只能收在略高于目前的水准。

“南非央行...也承受需提早、而非延迟升息的压力。”FFO证券投资组合经理Wilmar Buys称。“因此指标Top-40股指6月前将下跌，波动加剧。”

尽管如此，欧洲央行刺激举措料激发买盘，进而支撑市场。