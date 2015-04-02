《独家新闻》欧盟难以坚守针对中国商品进口的关税防线--欧盟律师

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
欧盟贸易执委玛姆斯托姆的发言人对路透表示，“中国入世协议中有些规定涉及贸易救济调查中的中国待遇问题，执委会正在研究这些规定到期后的法律影响。这需要花一些时间。”
如果欧盟选择维持现状，那么中国肯定会在WTO提出申诉，并可以通过其它方式施压，比如对欧盟进入中国市场加以限制或采取报复措施。
就在上月，欧盟以美国国内市场价格作为参考，对部分中国钢产品征收高达25.2%的反倾销税。这个过程是复杂的，但如果WTO修改对中国市场开放程度的看法，那么关税可能必须得更多考虑中国国内价格情况。
**拖延战术**
在欧洲，不是所有人都同意欧盟律师的上述观点，因为中国的入世协议文本允许有不同的解释。
从鞋袜到太阳能面板等，欧洲有20多个行业3月4日联合写信给玛姆斯托姆，警告称若调整有关中国的规则，将“对许多欧洲企业的生亡构成严重威胁，给欧洲就业造成严重后果。”
他们认为，只有中国的市场经济获得认可，才能得到更好的待遇。但欧盟和美国官员一再表示，这还有很长一段路要走。
“执委会一些委员试图拖延时间，有些人自作聪明，认为决定拖得越久，就能从中国那里得到更多，”欧洲国际政治经济研究中心(ECIPE)的主管Fredrik Erixon称。(完) (编译 郑茵/杜明霞/李爽 审校 张涛/王丽鑫)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元