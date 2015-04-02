《独家新闻》欧盟难以坚守针对中国商品进口的关税防线--欧盟律师

欧盟贸易执委玛姆斯托姆的发言人对路透表示，“中国入世协议中有些规定涉及贸易救济调查中的中国待遇问题，执委会正在研究这些规定到期后的法律影响。这需要花一些时间。”

如果欧盟选择维持现状，那么中国肯定会在WTO提出申诉，并可以通过其它方式施压，比如对欧盟进入中国市场加以限制或采取报复措施。

就在上月，欧盟以美国国内市场价格作为参考，对部分中国钢产品征收高达25.2%的反倾销税。这个过程是复杂的，但如果WTO修改对中国市场开放程度的看法，那么关税可能必须得更多考虑中国国内价格情况。

**拖延战术**

在欧洲，不是所有人都同意欧盟律师的上述观点，因为中国的入世协议文本允许有不同的解释。

从鞋袜到太阳能面板等，欧洲有20多个行业3月4日联合写信给玛姆斯托姆，警告称若调整有关中国的规则，将“对许多欧洲企业的生亡构成严重威胁，给欧洲就业造成严重后果。”

他们认为，只有中国的市场经济获得认可，才能得到更好的待遇。但欧盟和美国官员一再表示，这还有很长一段路要走。

“执委会一些委员试图拖延时间，有些人自作聪明，认为决定拖得越久，就能从中国那里得到更多，”欧洲国际政治经济研究中心(ECIPE)的主管Fredrik Erixon称。(完) (编译 郑茵/杜明霞/李爽 审校 张涛/王丽鑫)