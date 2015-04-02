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货币新闻 | 2015年 4月 2日 星期四 08:37 BJT

日本热股：奥林巴斯股价下跌逾5%，之前索尼将对该公司的持股减半

路透4月2日 - 奥林巴斯(OLYMPUS)股价下跌逾5%，之前索尼将对该公司的持股减半。(完)

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