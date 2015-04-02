香港个股：碧桂园向平安寿险配售新股筹近63亿港元，股份今天复牌

路透香港4月2日 - 中国房地产商--碧桂园 宣布，向中国平安保险 旗下中国平安人寿保险股份有限公司配售新股，相当于公司经扩大后已发行股本约9.9%，筹资近63亿港元。

碧桂园的声明称，于周三（1日）与平安寿险订立认购协议，后者将按每股2.816港元认购22.362亿股碧桂园新股，分别相当于现有已发行股本及经扩大后已发行股本的10.99%及9.9%。配售股份设有一年禁售期。

配售价较碧桂园周二即停牌前最后报价3.13港元折让约一成。该股周三暂停买卖，并将于周四复牌。

完成配售后，平安寿险将成为继杨氏家族后，碧桂园的第二大单一股东。

碧桂园表示，是次配售所得将用于公司发展及一般营运资本。

碧桂园上一次是于去年8月进行供股筹资31.54亿港元，连同这次配售，大半年内在市场筹资近95亿港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)