台湾货币市场：3月提存期银行超额准备8,210亿台币，较上期减19.12%

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透台北4月7日 - 台湾拆款中心 公布的数据显示，银行体系70家主要银行2月提存期累计超额准备为8,210亿台币，较上提存期减少1,941亿，或19.12%。
以下为2012年起每提存期截止日时的累积超额准备数字一览(单位：亿台币)：
提存期底 超额准备 较上期增减
2015年
4月2日 8,210 -1,941
3月3日 10,151 -688
2月3日 10,839 +1,899 2014年12月31日 8,940 +1,967
*12月3日 6,973 +3,805
11月3日 3,168 -393
10月3日 3,561 -166
09月3日 3,727 -110
08月1日 3,837 -27
07月3日 3,864 -168
06月3日 4,032 +690
05月3日 3,342 -543
04月3日 3,885 +1,607
03月3日 2,278 -4,855
02月3日 7,133 +2,325
01月3日 4,808 +990 2013年12月3日 3,818 -3,430
11月3日 7,248 +2,063
10月3日 5,185 +428
9月3日 4,757 -461
8月3日 5,218 -265
7月3日 5,483 +472
6月3日 5,011 -4,344
5月3日 9,355 +5,193
4月3日 4,162 -1,869
3月3日 6,031 +483
2月3日 5,548 +1,135
1月3日 4,413 +839 2012年12月3日 3,574 -136
11月3日 3,710 +28
10月3日 3,682 +630
9月3日 3,052 +439
8月3日 2,613 +709
7月3日 1,904 -466
6月3日 2,370 +627
5月3日 1,743 +680
4月3日 1,063 -1,392
3月3日 2,455 +22 2月3日 2,433 +866
1月3日 1,567 -316
台湾央行自2014年11月提存期起(11月4日至12月3日)将申报超额准备的银行由原先的39家扩充至70家。
参看当日超额准备历史数据，请点选
注：若无遇上假日，台湾银行体系准备金提存期基本为每月4日起至次月3日止。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日