《交易视点》台债交投气氛偏多，短线有机会测试前波低点--元大宝来证

路透台北4月2日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，美国市场受到民间就业报告ADP数据疲弱及ISM制造数据也低于预期影响，预计周五晚间将公布的非农就业数据不佳，带动公债殖利率下滑。终场指标10年期公债 收在1.8680%，与前一交易日殖利率下滑6.6基点。

美国昨晚公布的经济数据疲弱为周五的非农就业数据带来隐忧，公债避险需求增温，而台湾公债市场筹码集中，美债殖利率下滑助攻，整体交投气氛偏多，短线有机会上前波低点测试，预估五年券104/6期 成交利率区间在0.95%-1.05%，10年券104/5期 区间在1.50%-1.60%。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)