《中国报摘》--其他报纸重要消息4月2日

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
**上海证券报**
--保监会发布《中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》，对投连险账户投资进行松绑。通知自2015年4月1日起执行。投资账户的资产配置范围包括流动性资产、固定收益类资产、上市权益类资产、基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产等，但流动性资产的投资余额不得低于账户价值的5%。
--保监会针对保险行业的P2P平台风险进行了再度提示：少数P2P平台大量招募原属保险公司个险渠道的保险从业人员，冒充保险公司工作人员引诱消费者退保后购买P2P产品；或是承诺P2P产品高收益，诱导保险消费者进行保单质押。
--受传统业务低迷、政策指引双重影响，信托公司开始积极布局各类子公司。设立子公司可以隔离风险，业务更有针对性，减轻资本金压力，相应监管政策也更灵活。
--中科云网 公告称，“ST湘鄂债”付息日及回售资金到账日为2015年4月7日，截至4月1日公司通过大股东财务资助、处置资产、回收应收账款等方式已收到偿债资金1.61亿元，尚有约2.41亿元未筹集到，资金缺口依然很大。
**证券时报**
--针对浦发银行 正计划收购上海农商银行股份的传闻，这可能是继浦发银行收购上海信托之后，上海国资整合又一举动。不过双方的回复均为“并不知情”。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元