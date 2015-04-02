《中国报摘》--其他报纸重要消息4月2日

**上海证券报**

--保监会发布《中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》，对投连险账户投资进行松绑。通知自2015年4月1日起执行。投资账户的资产配置范围包括流动性资产、固定收益类资产、上市权益类资产、基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产等，但流动性资产的投资余额不得低于账户价值的5%。

--保监会针对保险行业的P2P平台风险进行了再度提示：少数P2P平台大量招募原属保险公司个险渠道的保险从业人员，冒充保险公司工作人员引诱消费者退保后购买P2P产品；或是承诺P2P产品高收益，诱导保险消费者进行保单质押。

--受传统业务低迷、政策指引双重影响，信托公司开始积极布局各类子公司。设立子公司可以隔离风险，业务更有针对性，减轻资本金压力，相应监管政策也更灵活。

--中科云网 公告称，“ST湘鄂债”付息日及回售资金到账日为2015年4月7日，截至4月1日公司通过大股东财务资助、处置资产、回收应收账款等方式已收到偿债资金1.61亿元，尚有约2.41亿元未筹集到，资金缺口依然很大。

**证券时报**

--针对浦发银行 正计划收购上海农商银行股份的传闻，这可能是继浦发银行收购上海信托之后，上海国资整合又一举动。不过双方的回复均为“并不知情”。(完)