金属期市：伦敦期铜跌向两周低位，复活节假期前遭到平仓

美国民间部门3月新增就业人数为逾一年来最低，制造业活动也触及近两年低位，这些新迹象表明第一季经济成长大幅减速。

在欧元区制造业开始从超宽松政策中获益的同时，3月份中国及多数亚洲其他地区的企业活动则表现疲弱，表明本地央行可能需要推出更多刺激措施。