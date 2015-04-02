金属期市：伦敦期铜跌向两周低位，复活节假期前遭到平仓

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
LME三个月期镍 涨0.5%。周三收盘涨2.5%，盘中触及六年低位12,310美元。
美国民间部门3月新增就业人数为逾一年来最低，制造业活动也触及近两年低位，这些新迹象表明第一季经济成长大幅减速。
在欧元区制造业开始从超宽松政策中获益的同时，3月份中国及多数亚洲其他地区的企业活动则表现疲弱，表明本地央行可能需要推出更多刺激措施。
业内消息人士称，在中国政府命令关闭部份含镍生铁生产企业以降低污染，以及全球镍价降至六年低位后，贸易商增加向中国进口镍及相关产品。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/刘秀红；审校 杜明霞/张涛)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元