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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 09:00 BJT

金属期市：伦敦期铜跌向两周低位，复活节假期前遭到平仓

LME三个月期镍 涨0.5%。周三收盘涨2.5%，盘中触及六年低位12,310美元。

美国民间部门3月新增就业人数为逾一年来最低，制造业活动也触及近两年低位，这些新迹象表明第一季经济成长大幅减速。

在欧元区制造业开始从超宽松政策中获益的同时，3月份中国及多数亚洲其他地区的企业活动则表现疲弱，表明本地央行可能需要推出更多刺激措施。

业内消息人士称，在中国政府命令关闭部份含镍生铁生产企业以降低污染，以及全球镍价降至六年低位后，贸易商增加向中国进口镍及相关产品。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/刘秀红；审校 杜明霞/张涛)

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