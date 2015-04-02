中国债市：ST湘鄂债兑付尚存资金缺口2.4亿，或成第一单公募债本金违约

路透上海4月2日 - 中科云网 (原名:湘鄂情)周三晚公告称，公司发行的“ST湘鄂债” 尚存在2.4亿元人民币的资金缺口，可能无法在4月7日前按时支付利息及回售款项,存在违约风险。

中金固定收益研究团队分析指出，4月7日前理论上发行人还有几天时间可以继续积极筹措资金，但从目前公开信息看，4月7日无法足额兑付的风险较高，从而有可能成为公募债券市场第一单本金违约的案例。不过债券违约后损失率不会高于50%，具体损失情况依赖于抵质押资产的变现情况。

“公司仍然在努力筹集资金，但能否及时筹集到足额资金存在非常大的不确定性，”中科云网称，如构成违约，本次公告的付息及回售事宜终止实施，将按照后续持有人会议决议要求履行偿债义务，承担违约责任。

公告显示，中科云网需在2015年4月5日全额支付第三期利息及回售款项合计4.02亿元；截至2015年4月1日，公司通过大股东财务资助、处置资产、回收应收账款等方式已收到偿债资金16,140.33万元，尚有24,063.1万元未筹到，资金缺口依然很大。

此外，公司同日公告称，副总裁王钢因个人原因辞职。公司另一名董事熊辉于不久前的3月28日亦提出辞职。根据中科云网2014年12月刊登的《关于深交所问询函的回复公告》，中科云网的实际控制人孟凯2014年“十一”长假后至今境外未归，目前尚无明确回国意向。

“ST湘鄂债”于2012年5月15日起在深交所挂牌交易，发行规模4.8亿元，存续期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,付息日为存续期内每年4月5日。2015年2月10日，发行人以12%的回购比例提前回购部分债券。

中科云网原名湘鄂情，主营业务为餐饮，后因计划转型新媒体、大数据等新业务而更名。业绩快报显示，2014年度中科云网亏损约5.6亿元(未经审计)，今年一季度预计净亏损4,000万至6,000万元。

中科云网股票及ST湘鄂债将自4月2日开市起停牌，公司股票于4月7日开市起复牌。如果全额利息及回售款项在4月7日按期支付,“ST湘鄂债”将在4月7日开市起复牌；如果中科云网不能全额支付债券利息及回售款项，公司债券将继续停牌，待相关情形消除后复牌。