中国债市：ST湘鄂债兑付尚存资金缺口2.4亿，或成第一单公募债本金违约

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透上海4月2日 - 中科云网 (原名:湘鄂情)周三晚公告称，公司发行的“ST湘鄂债” 尚存在2.4亿元人民币的资金缺口，可能无法在4月7日前按时支付利息及回售款项,存在违约风险。
中金固定收益研究团队分析指出，4月7日前理论上发行人还有几天时间可以继续积极筹措资金，但从目前公开信息看，4月7日无法足额兑付的风险较高，从而有可能成为公募债券市场第一单本金违约的案例。不过债券违约后损失率不会高于50%，具体损失情况依赖于抵质押资产的变现情况。
“公司仍然在努力筹集资金，但能否及时筹集到足额资金存在非常大的不确定性，”中科云网称，如构成违约，本次公告的付息及回售事宜终止实施，将按照后续持有人会议决议要求履行偿债义务，承担违约责任。
公告显示，中科云网需在2015年4月5日全额支付第三期利息及回售款项合计4.02亿元；截至2015年4月1日，公司通过大股东财务资助、处置资产、回收应收账款等方式已收到偿债资金16,140.33万元，尚有24,063.1万元未筹到，资金缺口依然很大。
此外，公司同日公告称，副总裁王钢因个人原因辞职。公司另一名董事熊辉于不久前的3月28日亦提出辞职。根据中科云网2014年12月刊登的《关于深交所问询函的回复公告》，中科云网的实际控制人孟凯2014年“十一”长假后至今境外未归，目前尚无明确回国意向。
“ST湘鄂债”于2012年5月15日起在深交所挂牌交易，发行规模4.8亿元，存续期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,付息日为存续期内每年4月5日。2015年2月10日，发行人以12%的回购比例提前回购部分债券。
中科云网原名湘鄂情，主营业务为餐饮，后因计划转型新媒体、大数据等新业务而更名。业绩快报显示，2014年度中科云网亏损约5.6亿元(未经审计)，今年一季度预计净亏损4,000万至6,000万元。
中科云网股票及ST湘鄂债将自4月2日开市起停牌，公司股票于4月7日开市起复牌。如果全额利息及回售款项在4月7日按期支付,“ST湘鄂债”将在4月7日开市起复牌；如果中科云网不能全额支付债券利息及回售款项，公司债券将继续停牌，待相关情形消除后复牌。
中科云网股票周三收报7.82元，近三个月累计上涨28.4%。（完） (发稿 吕雯瑾；审校 吴芳/林高丽)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元